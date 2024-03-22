Galatasaray’ın tecrübelileri, takımı sırtlıyor: Süper Lig’de fark yarattılar

Aslan'da 30 yaş ve üzerindeki isimler, performansları ile bu sezon takımı zirve yarışında adeta sırtlıyor. Milli araya moralli giren Galatasaray'da 30 yaş ve üstü futbolcular, bu sezon takımı her alanda sırtında taşıyor.



MUSLERA (37): Uruguaylı eldiven, ligin maç başına en az gol yiyen (0.7) ve kalesini en fazla gole kapatan (14) ismi oldu. Son 4 sezonunun en yüksek kurtarış değerini (%78) gördü.

MERTENS (36): Ligde 8 asistle son 3 sezondaki en yüksek sayısını tekrarlayan Belçikalı, 38 isabetli ortayla takımının en iyisi, ligin de 5 numarası oldu. Tabelayı 13 kez (5 gol-8 asist) değiştirip, G.Saray'daki en skorer dönemine ulaştı.

ZAHA (31): Zaha, 9 gol-3 asist katkısı sağladı. Fildişili yıldız, pozisyonu gole çevirme değeriyle (%21) takımının en iyisi olurken başarılı dribbling (1.6) ve zeminde kazanılan ikili mücadele (4.2) karnelerinde de ikinci geldi.

KEREM DEMIRBAY (30): 5 gol-2 asist gerçekleştiren gurbetçi futbolcu, performansıyla orta sahaya ilaç gibi geldi. Geçen sezonki rakamlarını şimdiden egale eden Kerem; 1.9 top çalma, %83 isabetli pas değeriyle fark yarattı.

ZIYECH (31): Süper Lig'de 11 karşılaşmada 2 gol-2 asist yapan Ziyech, son Kasımpaşa zaferinin adrese teslim ortasıyla mimarları arasında yer aldı. Oyuncu sakatlığını atlatıp final haftalarında takıma da katıldı.

MAURO İCARDI (31): 17 golle krallıkta ikinci olan Tangocu, bunu 36 isabetli şutta kaydetti. %47'lik başarı oranıyla neredeyse çerçeveyi bulduğu her iki şutundan birini golle sonuçlandırdı. Kazandırdığı 3 penaltıyla bu alanda ligin en iyisi oldu.