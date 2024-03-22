Ümit Milli Takım, Gürcistan’ı 2 golle geçti! Semih Kılıçsoy’a büyük destek

Pendik Stadı'nda oynanan özel maçta Ümit Milli Takım, Gürcistan'ı konuk etti. Müsabakayı hakem Fevzi Erdem Akbaş yönetirken yardımcılıklarını Çağrı Yıldırım ve Emrah Akkaya üstlendi. Milliler karşılaşmaya Doğan Alemdar, Uğur Kaan Yıldız, Taha Altıkardeş, Ravil Tagir, Ahmetcan Kaplan, Yasin Özcan, Bartuğ Elmaz, Ömer Faruk Beyaz, Bertuğ Yıldırım, Semih Kılıçsoy ve Enis Destan ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Gürcistan ise Luka Kharatishvili, Luka Salukvadze, Saba Goglichidze, Nikoloz Ugrekhelidze, Saba Mamatsashvili, Luka Gagnidze, Otar Mamageishvili, Lasha Odisharia, Shalva Ogbaidze, Tornike Morchiladze ve Giorgi Kvernadze 11'iyle müsabakaya başladı.

Ay-yıldızlıların mücadeledeki gollerini 16'ncı dakikada Semih Kılıçsoy ile 55'inci dakikada penaltıdan Bertuğ Yıldırım kaydetti. Gürcistan'ın tek golü ise 58'inci dakikada Giorgi Abuashvili'den geldi.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve siyah-beyazlı yöneticiler ile yardımcı antrenör Serdar Topraktepe, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan Ümit Milli Futbol Takımı'na gönderilen genç forvet Semih Kılıçsoy'a destek vermek için mücadeleyi tribünden izledi. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da müsabakayı takip edenler arasındaydı.

Öte yandan karşılaşmayı izleyen taraftarlar maç boyunca Semih Kılıçsoy'a tezahüratlarla destek oldu.