SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya ligden çekilirse 6 yabancı ayrılacak

Fenerbahçe camiası 'Süper Lig'den çekilip bir alt ligde mücadele etmeyi tartışırken, yabancı futbolculardan şoke eden bir hamle geldiği öne sürüldü. Kanarya, 2 Nisan Salı günü gerçekleştireceği Olağanüstü Genel Kurul Kongresi'nde küme düşme kararının alınıp alınmayacağını kongre üyelerinin oylamasına sunacak.

Yönetimin milli maçlar tamamlandıktan ve oyuncular döndükten sonra geniş çaplı bir toplantı yapacağı ve futbolculara "ligden çekilme" konusunda bir brifing verileceği öğrenildi. Genel kurulda bir alt lige düşme kararı çıkması durumunda şu an için 50 milyon Euro'nun üzerinden olan maaş bütçesinin devam ettirilme ihtimali bulunmuyor.

6 İSİM AYRILACAK

Sarı-lacivertli bazı futbolcular kongrenin gerçekleştirilmesine kısa bir süre kala flaş bir karar aldı. Ali Koç'un açıklamasından sonra 6 yabancı oyuncunun menajeri kulüp ile iletişime geçti. İddiaya göre Livakovic, Djiku, Oosterwolde, Osayi-Samuel, Fred ve Szymanski'nin menajerleri kulüple temas kurdu ve bilgi talep etti. Menajerlerin Fenerbahçe'nin bir alt ligden yoluna devam etmesi durumunda oyuncularının ayrılma kararı alacağını kulübe ilettiği öne sürüldü. (Yeni Asır)