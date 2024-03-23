SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Szymanski’de rekor hedefi

OCAKTA 25 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ

Ara transfer döneminde ciddi teklifler alan futbolcu için İtalyanlar, sarı-lacivertlilerin kapısını 25 milyon Euro ile çaldı. Ancak yönetim, rakamı az bularak sezon sonunu işaret etti.

Oyuncudan en az 30 milyon Euro kazanç elde etmeyi hedefleyen Fenerbahçe, transferin bu şartlar altında gerçekleşmesi halinde, kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde edecek. Polonyalı yıldızı isteyen kulüplerin başında Napoli geliyor. Çizme ekibi, sezon sonunda sarı-lacivertlilerle masaya oturacak.