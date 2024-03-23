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Giriş Tarihi: 23.3.2024 14:30

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Muslera, Avrupa'da 3. sırada

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Muslera, Avrupa’da 3. sırada

Süper Lig'de 14 maçta kalesini gole kapatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Avrupa'da 3. sırada yer aldı.

Galatasaray'da 13. yılını geçiren kaleci Fernando Muslera, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Süper Lig'de bu sezon 29 kez kaleyi koruyan 37 yaşındaki Uruguaylı eldiven, 14 maçta kalesini gole kapattı.

Muslera, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dahil edildiğinde en başarılı 3. eldiven oldu. İnter'den Yann Sommer'in (17) zirvede yer aldığı listede 2. sırada ise Athletic Bilbao'nun kalecisi Unai Simon (15) bulunuyor. 37 yaşındaki eldiven ile 1+1 yıllık sözleşme yenilenecek. (Fotomaç)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Muslera, Avrupa'da 3. sırada
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