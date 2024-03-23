Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! Süper Kupa tarihi ertelenmedi...
Giriş Tarihi: 23.3.2024 09:14 Son Güncelleme: 23.3.2024 09:24

SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! Süper Kupa tarihi ertelenmedi...

SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! Süper Kupa tarihi ertelenmedi...

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenmesi gündemde olan Süper Kupa mücadelesi için tarihi açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den Süper Kupa'nın tarihinin değiştirilmesi yönünde bir talep geldiğini ve konuyu değerlendirdiklerini ifade etmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! Süper Kupa tarihi ertelenmedi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA