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Giriş Tarihi: 25.3.2024 11:21

Altay Bayındır'a kötü haber! Manchester United'dan yeni kaleci transferi...

Altay Bayındır’a kötü haber! Manchester United’dan yeni kaleci transferi...

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, henüz Kırmızı Şeytanlar ile 1 maça çıkmış durumda. Manchester United, yeni bir kaleci transferi için harekete geçtiği iddia edildi. İşte Altay'ın rotasyonda arkalara düşeceği o transferin detayları...

Sezon başında 5 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'den Manchester'a United'a transfer olarak dikkat çeken Altay Bayındır'a kötü haber geldi.

REAL MADRID'İN KALECİSİ RADARDA

Onana ile rekabete girecek bir kaleci arayışlarına giren Manchester United, son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'i radarına aldı.

İspanyol basınından Nacional'de yer alan haberde, bu sezon sergilediği performans büyük bir hayal kırıklığı yaratan Andre Onana'nın yerine kaleci baktığı belirtilen Kırmızı Şeytanlar'ın, bu transfer için Real Madrid'i ikna etmesi gerekiyor.

Bu transfer gerçekleşimesi halinde Altay Bayındır'ın kariyerinin nasıl şekilleneceği merak ediliyor. (Ajansspor)

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Altay Bayındır'a kötü haber! Manchester United'dan yeni kaleci transferi...
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