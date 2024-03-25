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Giriş Tarihi: 25.3.2024 15:40 Son Güncelleme: 25.3.2024 15:40

Geremi'yi yıkan haber! Hemen boşanma davası açtı

Geremi’yi yıkan haber! Hemen boşanma davası açtı

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Chelsea'nin eski futbolcusu Geremi'nin aldığı haberle adeta dünyası başına yıkıldı. İkiz çocukları için DNA testi yaptıran Geremi, sonucu görünce eşine hemen boşanma davası açtı.

Gençlerbirliği ve Ankaragücü formalarını da giyen Kamerunlu eski futbolcu Geremi'ye büyük şok. Geremi Njitap, ikiz çocukların gerçekte kendisinin değil, eşinin eski kocasının çocukları olduğunu DNA analiziyle doğruladı. Geremi, 16 yıllık eşine boşanma davası açtı.

Njitap Geremi, 1997-1999 yılları arasında Gençlerbirliği'nde, 2010'da ise yarım sezon Ankaragücü'nde forma giydi. Geremi, bu süreçte Süper Lig'de 69 maça çıktı ve 11 gol 4 asiste imza attı.

Geremi, 2 sezon formasını giydiği Gençlerbirliği'nden, İspanyol devi Real Madrid'e 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Kariyerinden 2003 ile 2007 yılları arasında Chelsea'de de forma giyen Geremi, 2011 yılında futbolu bıraktı.

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Geremi'yi yıkan haber! Hemen boşanma davası açtı
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