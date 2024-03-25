Kayseri başkanı kaza yaptı, sürücü öldü

Başkanı Ali Çamlı dün talihsiz bir trafik kazası geçirdi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeElektrikli bisiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle meydana geldiği öğrenilen kazana İbrahim Muhammed, yaklaşık 50 metre savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.Ali Çamlı emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.