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Giriş Tarihi: 25.3.2024

Kayseri başkanı kaza yaptı, sürücü öldü

Ali ALTUNDAŞ
Kayseri başkanı kaza yaptı, sürücü öldü
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı dün talihsiz bir trafik kazası geçirdi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Çamlı'nın kullandığı cip ile İbrahim Muhammed idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Elektrikli bisiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle meydana geldiği öğrenilen kazana İbrahim Muhammed, yaklaşık 50 metre savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Çamlı emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kayseri başkanı kaza yaptı, sürücü öldü
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