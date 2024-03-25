Rangers’tan Rıdvan Yılmaz kararı! Ayrılacak mı?

İskoç devi Rangers'a transfer olarak dikkat çeken Rıdvan Yılmaz, son haftalarda gösterdiği performansla birlikte formayı kaptı. Barisic'in yedeği olarak buraya gelen genç yıldız, hocasının gözüne girerek formayı kaptı.

RANGERS, RIDVAN'I TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Devre arasında Galatasaray'ın ile de adı anılan Rıdvan Yılmaz'ı İskoç ekibi önümüzdeki transfer döneminde de göndermeyi düşünmüyor.

BARİSİC İLE YOLLAR AYRILACAK

Barisic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Rangers, Rıdvan Yılmaz'ı takımda tutmaya karar verdi. (SKORER)