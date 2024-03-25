Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rangers'tan Rıdvan Yılmaz kararı! Ayrılacak mı?
Giriş Tarihi: 25.3.2024 10:57 Son Güncelleme: 25.3.2024 11:11

Rangers'tan Rıdvan Yılmaz kararı! Ayrılacak mı?

Rangers’tan Rıdvan Yılmaz kararı! Ayrılacak mı?

Beşiktaş'tan İskoç ekibi Rangers'a transfer olarak dikkat çeken Rıdvan Yılmaz, başlarda beklediği süreleri bulamasa da son maçlarda formayı kapmayı başardı. İskoç devi Rangers, genç yıldızı için kararını verdi.

İskoç devi Rangers'a transfer olarak dikkat çeken Rıdvan Yılmaz, son haftalarda gösterdiği performansla birlikte formayı kaptı. Barisic'in yedeği olarak buraya gelen genç yıldız, hocasının gözüne girerek formayı kaptı.

RANGERS, RIDVAN'I TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Devre arasında Galatasaray'ın ile de adı anılan Rıdvan Yılmaz'ı İskoç ekibi önümüzdeki transfer döneminde de göndermeyi düşünmüyor.

BARİSİC İLE YOLLAR AYRILACAK

Barisic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Rangers, Rıdvan Yılmaz'ı takımda tutmaya karar verdi. (SKORER)

ARKADAŞINA GÖNDER
Rangers'tan Rıdvan Yılmaz kararı! Ayrılacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA