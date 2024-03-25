SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Paredes, Galatasaray’dan aldığı teklifi açıkladı

İtalyan ekibi Roma'nın orta saha oyuncusu Leandro Paredes, ülkesi Arjantin'in El Salvador'u 3-0 mağlup ettiği maçtan sonra konuştu. 90 dakika maçta görev yapan Paredes, Roma'nın kendisine iyi geldiğini itiraf etti. Deneyimli oyuncu, "Roma'da güzel günler geçirdiğimi söylesem yanlış olmaz. Mourinho'dan sonra De Rossi'nin gelmesiyle farklı bir geçiş yaşadık. İmza attığım ilk günden bu güne kadar uyum sorunuyla karşılaşmadım. İtalya'da ben ve ailem her zaman kendimizi mutlu hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM'

Roma'ya geliş süreciyle ilgili konuşan Arjantinli oyuncu, "PSG'den ayrılacağımı biliyordum. Türkiye, Arabistan ve ABD gibi yerlerden teklif aldım. İstanbul, Dubai veya Los Angeles'da çok iyi paralar kazanabilirdim. Henüz 29 yaşındayım futbola aç olduğumu herkese kanıtlamam gerekiyordu. Bu yüzden Roma'yı tercih ettim" dedi.