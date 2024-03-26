Adı Beşiktaş ile anılan James Rodriguez’den transfer sözleri!

Kolombiya Milli Takımı'nın, hazırlık maçında İspanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada forma giyen ve başarılı bir performans ortaya koyan 32 yaşındaki James Rodriguez, yeniden La Liga'ya göz kırptı.

"İSPANYA'YA DÖNMEK İSTİYORUM"

Ara transfer döneminde adı Beşiktaş ile de anılan James Rodriguez, "Milli takıma gittiğimizde her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gelecekte oynamaktan her zaman keyif aldığım bir lig olan İspanya Ligi'ne geri dönmek istiyorum" açıklamasını yaptı. (Ajansspor)