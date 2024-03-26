Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adı Beşiktaş ile anılan James Rodriguez'den transfer sözleri!
Giriş Tarihi: 26.3.2024 11:31

Adı Beşiktaş ile anılan James Rodriguez'den transfer sözleri!

Adı Beşiktaş ile anılan James Rodriguez’den transfer sözleri!

Ara transfer döneminde adı Beşiktaş ile de anılan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, kariyeri hakkında açıklama yaptı. Sao Paulo ekibinde forma giyen Rodriguez, Avrupa'ya geri dönmek istediğini ifade etti.

Kolombiya Milli Takımı'nın, hazırlık maçında İspanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada forma giyen ve başarılı bir performans ortaya koyan 32 yaşındaki James Rodriguez, yeniden La Liga'ya göz kırptı.

"İSPANYA'YA DÖNMEK İSTİYORUM"

Ara transfer döneminde adı Beşiktaş ile de anılan James Rodriguez, "Milli takıma gittiğimizde her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gelecekte oynamaktan her zaman keyif aldığım bir lig olan İspanya Ligi'ne geri dönmek istiyorum" açıklamasını yaptı. (Ajansspor)

ARKADAŞINA GÖNDER
Adı Beşiktaş ile anılan James Rodriguez'den transfer sözleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA