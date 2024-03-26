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Giriş Tarihi: 27.3.2024 01:25

Fas Milli Takımı'ndan Hakim Ziyech açıklaması

Fas Milli Takımı’ndan Hakim Ziyech açıklaması

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, Hakim Ziyech ile Brahim Diaz arasında sorun yaşandığı iddialarını yanıtladı.

Fas Milli Takımı'nda futbolculardan Hakim Ziyech ve Brahim Diaz arasında sorun yaşandığı iddia edilmişti. Fas Milli Takımı teknik direktörü Walid Regragui, Moritanya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde konuşarak bu iddiaları cevapladı.

''İDDİALAR ASILSIZ''

Walid Regragui, ''Bu iddialar asılsız'' diyerek, "Fotoğraflarda pek gülümsemeyen Ziyech'i bilirsiniz. Takımda büyük rol oynuyor. Kendisi kaptan ve her zaman yeni oyuncuları karşılamaya ve onları takım içine katmaya hevesli. Diaz'la o ilgilendi ve birbirlerini çok iyi anlıyorlar.'' dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli antrenör, ''Büyük oyuncular başkaları tarafından tehdit edildiğini hissetmezler. Birbirlerini anlıyorlar ve harika sonuçlar elde etme ve takımda olumlu bir iz bırakma tutkusunu birlikte paylaşıyorlar." şeklinde konuştu.

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Fas Milli Takımı'ndan Hakim Ziyech açıklaması
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