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Giriş Tarihi: 26.3.2024 09:36

Son dakika Trabzonspor haberi: Batista Mendy gibisi yok!

Son dakika Trabzonspor haberi: Batista Mendy gibisi yok!

Son dakika Trabzonspor haberi: Hem orta sahada hem de stoperde başarıyla görev yaparak Abdullah Avcı’nın jokeri olan tecrübeli oyuncu Batista Mendy, 28 maçta 2532 dakika süre bulup 1 kez ağları sarstı.

Trabzonspor'un 2023-2024 sezonu öncesinde ve devre arasında renklerine bağladığı 17 transferden en fazla süreyi bulan oyuncusu Batista Mendy oldu. Fransa'nın Angers kulübünden 4.4 milyon Euro'ya alınan 24 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar 24'ü Trendyol Süper Lig (2142 dakika), 4'ü Türkiye Kupası'nda (390 dakika) olmak üzere 2532 dakika süre aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendi mevkisi olan orta sahanın dışında takımdaki eksikler nedeniyle zaman zaman stoperde oynattığı ve bu bölgede de görevini başarıyla yapan Mendy, 1 de gol kaydetti.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Batista Mendy gibisi yok!
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