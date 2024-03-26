Son dakika Trabzonspor haberi: Batista Mendy gibisi yok!

Trabzonspor'un 2023-2024 sezonu öncesinde ve devre arasında renklerine bağladığı 17 transferden en fazla süreyi bulan oyuncusu Batista Mendy oldu. Fransa'nın Angers kulübünden 4.4 milyon Euro'ya alınan 24 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar 24'ü Trendyol Süper Lig (2142 dakika), 4'ü Türkiye Kupası'nda (390 dakika) olmak üzere 2532 dakika süre aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendi mevkisi olan orta sahanın dışında takımdaki eksikler nedeniyle zaman zaman stoperde oynattığı ve bu bölgede de görevini başarıyla yapan Mendy, 1 de gol kaydetti.