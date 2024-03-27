Avusturya basınından Türkiye yorumu: "Takım korkutucuydu"

A Milli Takımımızın aldığı ağır mağlubiyet kamuoyunda çokça tartışılırken, Avusturya basınında da geniş yer buldu.

İşte Avusturya basınına yansıyanlar;

"MUHTEŞEM BİR İKİNCİ YARI"

Kleine Zeitung: "Avusturya Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi ikinci hazırlık maçında Ernst Happel Stadı'nda, muhteşem bir ikinci yarıyla Türkiye'yi 6-1 mağlup etti. Michael Gregoritsch hat-trick yaptı."

"ŞUT ÇEKME FESTİVALİ"

ORF: "Avusturya Milli Futbol Takımı da Avrupa Şampiyonası öncesi ikinci sınavını bir şut çekme festivaliyle geçti ve Türkiye'yi 6-1 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini kutladı."

"AH, NE KADAR GÜZEL"

Kronen Zeitung: "Türkiye'ye karşı 6-1'lik gol şovu. Takım patronu Ralf Rangnick, takımının ikinci 45 dakikadaki performansından çok memnun kaldı: 'Bundan daha iyisi olamaz!' Taraftarlar ise EURO 2024'ü sabırsızlıkla bekliyor ve Ernst Happel Stadı'nda şarkı söylüyorlar: 'Ah, ne kadar güzel'."

"TAKIM KORKUTUCUYDU"

Der Standart: "Ralf Rangnick'in takımı, ikna edici performansın ardından Avrupa Şampiyonası'na katılan rakibine karşı zafer elde etti. Takım korkutucuydu ve oyun boyunca kendilerini son derece geliştirebildiler. 6-1'lik zafer, üst üste beşinci galibiyet oldu."

"ŞUT ŞÖLENİ"

OE24: "David Alaba, maçtan önce Türkiye'ye karşı cesurca 2-0'lık bir galibiyet tahmininde bulunmuştu, ancak görünen o ki takım arkadaşları onun tahminini aşmaya ve konuk takımı 6-1'lik bir şut şöleni ile Happel Stadyumu'ndan göndermeye karar verdiler."

"FORMDA OLAN TÜRKİYE'Yİ MAĞLUP ETTİ"

Heute: "Avusturya Milli Takımı, son dönemde oldukça formda olan Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası öncesindeki sondan üçüncü hazırlık maçında 6-1 mağlup etti." (Hürriyet)