Erling Haaland İspanya yolcusu

İspanya LaLiga ekibi Barcelona, Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'ı transfer etmek istiyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Katalan ekibi gelecek sezonun planlarını şimdiden yapmaya başladı. Erling Haaland'ı Manchester City'den transfer etmenin hesaplarını yapan Barcelona, ekonomik sorunların üstesinden gelmenin yolunu buldu.

Barcelona'nın sahası olan Camp Nou'nun yenilenmesinin ardından yeterli kaynağa ulaşacağı kaydedilen haberde, yeni Camp Nou ekonomik sorunlara çözüm olucağını ve Norveçli yıldızı kadroya katacaklarını aktardı.

Haberde, Robert Lewandowski'ye Suudi Arabistan'dan yoğun tekliflerin gelmesi üzerine kulübün memnun olduğu Polonyalı futbolcuyu satabileceğine dikkat çekildi. 35 yaşındaki Lewandowski'nin olası gidişini de hesaplayan Barcelona, santrafor mevkisini Erling Haaland'ı transfer ederek doldurmak isteyecek. 2025 yazında bu trasnferin netlik kazanabileceği aktarıldı.