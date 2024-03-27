Haris Hajradinovic’e İtalya’dan transfer kancası! Lazio talip oldu...

Bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Süper Lig'in yıldız futbolcusu, dev kulüpleri peşine taktı. İtalya Serie A ekibi Lazio, sezona damga vuran yıldızı transfer listesine aldığı kaydedildi.

LAZIO'DAN YAKIN TAKİP

Sezona damga vuran Haris Hajradinovic'e talipler var. Kasımpaşa'da sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Bosnalı yıldız, Avrupa Ligleri'ni de kapsayarak en öne çıkan istatistiklere ulaştı.

Kasımpaşa ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncuyu İtalya'dan Lazio'nun takibe aldığı belirtildi.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Haris Hajradinovic, bu sezon İstanbul temsilcisinde 33 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu söz konusu müsabakalarda 3 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

CİDDİ TEKLİFLER YOLDA

Kasımpaşa'da 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Bosnalı yıldıza sezon sonunda ciddi tekliflerin ulaşması bekleniyor. (Fanatik)