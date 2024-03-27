Hissiyatım öyleydi!

Önceki gün MHK'nin online iç değerlendirme toplantısının görüntüleri sızdırılmıştı. G.Saray-Antalya maçında verilen penaltı kararının kesilmiş bölümlerinin yer aldığı videonun ardından dün TFF, resmi sitesinden bir açıklama yaparak toplantının tamamını yayınladı.
1 Mart 2024'te
yapılan ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konuşma yaptığı toplantıda TFF Hakem Danışmanı Hugh Dallas ile TFF VAR Danışmanı Pawel Gil,
hakem pozisyonlarını yorumlarken kararı veren hakemler ile de olayları değerlendirdi. İşte 1 saatlik toplantının zirve yarışındaki iki takımın tartışılan pozisyonlarını incelediği anlar…
'VİCDANINIZA SORUN'
Toplantı
öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de sözleri ile hakemlerden beklentilerini ortaya koyuyor… 1 Mart 2024'te yapılan toplantıda hakemlere, "Adil olun" mesajı veren Büyükekşi, şu ifadeleri kullanmış: "Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin maçı, arkasından Galatasaray'ın maçı bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Adil olun. Adaletli maç yönetin.
Ona göre, buna göre herhangi bir davranış olmasın. Sizin muhatabınız biziz, kulüpler değil. Lütfen, taraftardan ve sosyal medyadan etkilenmeyin. Bunlar çünkü tamamen işi artık bir algı politikası yapmaya çevirdiler. Cesur olun. Düdüğünüzü çalarken vicdanınıza sorun."
CEZA SAHASI İÇİNDE! VAR ÇAĞIRMALIYDI
POZISYON: 82. dakikada, Oosterwolde'nin yerde kaldığı pozisyonda verilen faulün ceza sahası içinde olup olmadığı tartışması.
DALLAS:
"Kamera açısına göre farklı görünmekle birlikte ilk temasın çizgide ne kadar net olduğunu görüyoruz. Burada VAR'ın çağırarak faulün penaltıya çevrilmesi için hakemi çağırmasını bekliyoruz. Bütün açılardan pozisyonu izleyip kontağı en iyi şekilde görmek önemli."
'PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'
DALLAS:
"Sadece temas, başlı başına faul değildir. Hafif temastan sonra oyuncunun yere atlaması normal değil. VAR, yanlış karar verip hakemi çağırıyor. VAR'ın müdahale etmesi gerek."
BİTİGEN
: "Oyuncu önümü kapatınca kontakt noktasını göremedim. Bunu VAR hakemine söyledim ve kontrol etti. Temas gördüğünü söyleyip beni davet etti. Temas noktasını gösterdi."
DALLAS
: "Kadir, 1 hafta sonra yine bunun penaltı olduğunu düşünüyor musun?"
BİTİGEN
: "Basit temas olduğunu düşünüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum."
'EL' DEDİ!
POZİSYON: 90+1'de Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik'in eline çarptığı iddiası ile verilen penaltı kararı.
DALLAS:
"Hakem devam kararı verdi… Net değil görüntülerde… Kanıt yok.
Erkan, bunun net ve temiz bir şekilde hangi görüntünün elle oynama olduğunu göstermeni istiyorum. Görülen görüntülerden hangisi?"
ERKAN ENGİN:
"Şu anda ben de göremiyorum.
Odadaki hissiyatımdan bahsetmem gerekirse kale arkasındakinden emin oldum. Hissiyatım öyleydi. Topun kırılmasından…"
DALLAS:
"VAR odasında gördüğün ile buradaki farklı değil. Net elle oynama olduğunu göstermemiz lazım. Eğer net şekilde bilmiyorsak, ispatlayacak görüntü yoksa hakemin düşüncesini de değiştirmiyoruz.
Cihan (Orta hakem) bana söyler misin, monitöre baktığında senin fikrini oluşturan neydi ve el olduğunu hangi görüntüden anladın?"
CİHAN AYDIN:
"İlk görüntüde Erkan
Ağabey bana ele temas görüntüsünü
gösterip, "Ele temas ediyor" dedi. Sonra
bir açı daha verip kol açıklığını gösterdi. Ben de sordum, top direkt ele mi geliyor diye, "Direkt ele geliyor"
dedi ve ben de penaltı verdim."
DALLAS:
"Topun yön değiştirdiğini orta hakeme söylüyorsanız görüntü ile destekleyip göstermeniz lazım."
PAWEL GİL:
"İnsanlara görüntüyü gösterdiğinizde penaltının neden verildiğine dair şüpheler ortadan kalkmadı, aksine görüntü sonrasında penaltının neden verildiğine dair şüphe oluştu.
Net bir el yok!"
DALLAS:
"Bu maçın skorunu değiştirici bir penaltı. Dakika 91, maç 1-1! Maç 4-1 olsa neyse.
Oyunu komple değiştiren bir karar ve elde kanıt yok! Bu olmamalı."