Hissiyatım öyleydi!

Önceki gün MHK'nin online iç değerlendirme toplantısının görüntüleri sızdırılmıştı. G.Saray-Antalya maçında verilen penaltı kararının kesilmiş bölümlerinin yer aldığı videonun ardından dün TFF, resmi sitesinden bir açıklama yaparak toplantının tamamını yayınladı.yapılan ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konuşma yaptığı toplantıdahakem pozisyonlarını yorumlarken kararı veren hakemler ile de olayları değerlendirdi. İşte 1 saatlik toplantının zirve yarışındaki iki takımın tartışılan pozisyonlarını incelediği anlar…öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de sözleri ile hakemlerden beklentilerini ortaya koyuyor… 1 Mart 2024'te yapılan toplantıda hakemlere, "Adil olun" mesajı veren Büyükekşi, şu ifadeleri kullanmış: "Ona göre, buna göre herhangi bir davranış olmasın. Sizin muhatabınız biziz, kulüpler değil. Lütfen, taraftardan ve sosyal medyadan etkilenmeyin. Bunlar çünkü tamamen işi artık bir algı politikası yapmaya çevirdiler. Cesur olun. Düdüğünüzü çalarken vicdanınıza sorun.""Kamera açısına göre farklı görünmekle birlikte ilk temasın çizgide ne kadar net olduğunu görüyoruz. Burada VAR'ın çağırarak faulün penaltıya çevrilmesi için hakemi çağırmasını bekliyoruz. Bütün açılardan pozisyonu izleyip kontağı en iyi şekilde görmek önemli.""Sadece temas, başlı başına faul değildir. Hafif temastan sonra oyuncunun yere atlaması normal değil. VAR, yanlış karar verip hakemi çağırıyor. VAR'ın müdahale etmesi gerek.": "Oyuncu önümü kapatınca kontakt noktasını göremedim. Bunu VAR hakemine söyledim ve kontrol etti. Temas gördüğünü söyleyip beni davet etti. Temas noktasını gösterdi.": "Kadir, 1 hafta sonra yine bunun penaltı olduğunu düşünüyor musun?": "Basit temas olduğunu düşünüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum.""Hakem devam kararı verdi… Net değil görüntülerde… Kanıt yok.Erkan, bunun net ve temiz bir şekilde hangi görüntünün elle oynama olduğunu göstermeni istiyorum. Görülen görüntülerden hangisi?""Şu anda ben de göremiyorum.Odadaki hissiyatımdan bahsetmem gerekirse kale arkasındakinden emin oldum. Hissiyatım öyleydi. Topun kırılmasından…""VAR odasında gördüğün ile buradaki farklı değil. Net elle oynama olduğunu göstermemiz lazım. Eğer net şekilde bilmiyorsak, ispatlayacak görüntü yoksa hakemin düşüncesini de değiştirmiyoruz.Cihan (Orta hakem)"İlk görüntüde ErkanAğabey bana ele temas görüntüsünügösterip, "Ele temas ediyor" dedi. Sonrabir açı daha verip kol açıklığını gösterdi. Ben de sordum, top direkt ele mi geliyor diye,dedi ve ben de penaltı verdim.""Topun yön değiştirdiğini orta hakeme söylüyorsanız görüntü ile destekleyip göstermeniz lazım.""İnsanlara görüntüyü gösterdiğinizde penaltının neden verildiğine dairNet bir el yok!""Bu maçın skorunu değiştirici bir penaltı.Oyunu komple değiştiren bir karar ve elde kanıt yok! Bu olmamalı."