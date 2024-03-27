Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid, Toni Kroos ile nikah tazeliyor!
Giriş Tarihi: 28.3.2024 00:25

Real Madrid, Toni Kroos ile nikah tazeliyor!

Real Madrid, Toni Kroos ile nikah tazeliyor!

Real Madrid, ismi Süper Lig ekipleri ile de anılan futbolcusu Toni Kroos ile bir yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Real Madrid, 2014 yılından bu yana takımın formasını giyen Toni Kroos ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid, Alman orta saha oyuncusunun sözleşmesini uzatmak için futbolcu tarafıyla anlaşmaya vardı.

İspanyol ekibi ve Kroos arasında yapılan anlaşmaya göre sözleşmenin 2025 yılına kadar uzatılacağı ve şu an için sadece formalitenin kaldığı belirtildi.

Real Madrid forması altında 10 yılda 455 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 28 gol attı ve 96 asist yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid, Toni Kroos ile nikah tazeliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA