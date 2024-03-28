İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Sandro Tonali’ye 50 kez bahis oynama suçlaması

23 yaşındaki futbolcu, İngiltere Futbol Federasyonu'nun bahis kurallarının ihlal edilmesiyle ilgili olarak görevi kötüye kullanmakla suçlandı.

FA, İtalyan orta sahanın 12 Ağustos ile 12 Ekim 2023 tarihlerinde futbol maçlarında 50 kez bahis oynayarak FA kurallarını ihlal ettiğini açıkladı. Tonali, 5 Nisan'a kadar suçlamalara yanıt verebilecek.

Tonali, sezon başında İtalyan ekibi Milan'dan İngiliz temsilcisi Newcastle United'a 55 milyon Sterlin karşılığında transfer olmuştu.

İtalyan futbolcu mevcut yasağından dolayı Almanya'da düzenlenecek EURO2024'te de forma giyemeyecek.