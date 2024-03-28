Semih Kılıçsoy lige fırtına gibi dönüyor!

Macaristan ve Avusturya maçları için A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan ancak daha sonra Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yöneticilere, "Beni buradan alın" diyecek kadar mental çöküş yaşamıştı. Ancak U21'de Gürcistan ve İtalya maçlarında bulduğu goller, genç oyuncunun moralini yerine getirdi.