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Milli Takım'ın, EURO 2024'te Portekiz ve Çekya'nın ardından son rakibi Gürcistan oldu. Play-off'ta ikinci yarı ve uzatmaları 10 kişi oynamasına rağmen Yunanistan'a kafa tutan ve penaltılarla rakibine 4-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonası vizesi alan Gürcistan'ın röntgenini SABAH SPOR
çekti.
İŞTE MADDE MADDE GÜRCİSTAN:
EURO
2024 elemelerinde grubunu 4. sırada bitiren Gürcüler, Uluslar Ligi C grubunu lider bitirerek playoff'tan turnuvaya kaldı.
%88.5'i
Avrupa'da top koşturan isimlerden oluşan takımın en tehlikeli isimleri; Napoli'de oynayan Khvicha Kvaratskhelia
ile Metz'e kiralanan bonservisi Ajax'ta olan Georges Mikautadze…
Valencia'daki kaleci Giorgi Mamardashvili de ülkenin bir diğer yükselen değeri.
2021'den
beri Bayern Münih'in efsane sağ beklerinden 47 yaşındaki Willy Sagnol
çalıştırıyor. Takımını son dönemde revaçta olan 3-4-3 sistemiyle oynatıyor. Son 6 maçta (4G-1B) sadece İspanya'ya yenilen Gürcistan, 33 karşılaşmada 16 galibiyet- 5 beraberlik aldı ve 12 kez yenildi.
SERT
ve tehlikeli oynayan bir yapısı bulunan Gürcüler, play-off'ların en çok faul yapan ikinci takımı (26) olarak kayda geçti. Ayrıca 6 sarı-1 kırmızı kartla yine playoff'un en fazla kart gören ekibi oldu.