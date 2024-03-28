Sert ve tehlikeli!

Milli Takım'ın, EURO 2024'te Portekiz ve Çekya'nın ardından son rakibi Gürcistan oldu. Play-off'ta ikinci yarı ve uzatmaları 10 kişi oynamasına rağmen Yunanistan'a kafa tutan ve penaltılarla rakibine 4-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonası vizesi alan Gürcistan'ın röntgeniniçekti.2024 elemelerinde grubunu 4. sırada bitiren Gürcüler, Uluslar Ligi C grubunu lider bitirerek playoff'tan turnuvaya kaldı.Avrupa'da top koşturan isimlerden oluşan takımın en tehlikeli isimleri; Napoli'de oynayanile Metz'e kiralanan bonservisi Ajax'ta olanValencia'daki kaleci Giorgi Mamardashvili de ülkenin bir diğer yükselen değeri.beri Bayern Münih'in efsane sağ beklerindençalıştırıyor. Takımını son dönemde revaçta olan 3-4-3 sistemiyle oynatıyor. Son 6 maçta (4G-1B) sadece İspanya'ya yenilenve tehlikeli oynayan bir yapısı bulunan Gürcüler, play-off'ların en çok faul yapan ikinci takımı (26) olarak kayda geçti.