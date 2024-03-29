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Giriş Tarihi: 29.3.2024 12:35

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için fedakarlığa hazır!

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için fedakarlığa hazır!

Sportif direktör Mario Branco, Çağlar Söyüncü'nün kariyerine Fenerbahçe'de devam etmesi için harekete geçti. Atletico Madrid'den 2,5 milyonu maaşı 1 milyonu imza parası olmak üzere senede 3.5 milyon Euro kazanan milli stoperin, sarı lacivertlilerde kalmak için fedakarlığa hazır olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe Kulübü 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'a kilitlenmiş durumdayken, sportif direktör Mario Branco yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Portekizli futbol adamının hedeflerinden biri de, ocak ayında Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiralanan Çağlar Söyüncü'yü takımda tutmak.

MAAŞ SIKINTISI

İspanyol ekibiyle yakında ilk görüşmenin yapılması bekleniyor. Ancak ilk olarak Çağlar Söyüncü'nün önemli bir fedakarlıkta bulunması gerekiyor. Milli savunmacı, bonservisi elindeyken geçtiğimiz yaz İspanyol deviyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Çağlar, Atletico Madrid'den senelik 2.5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro imza parası alıyor. Fenerbahçe için bu rakamların ödenmesi mümkün değil.

ÇAĞLAR FEDAKARLIĞA HAZIR

Çağlar'ın, kulüplerin anlaşması halinde, kariyerine Sarı-Lacivertliler'de devam etmek adına maaşında indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.

İLK HEDEF KİRALIK

Başarılı oyuncunun yeşil ışık yakmasının ardından Mario Branco'nun, önümüzdeki haftalarda İspanya'ya giderek Atletico Madrid ile masaya oturması bekleniyor. İlk hedef, başarılı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bu kez 1 sezonluğuna kiralamak. Kırmızı-Beyazlılar'ın satışta ısrarcı olması halinde ise Fenerbahçe'nin yapacağı satışlara göre bu transfer konusunda bir adım atmayı planladığı kaydedildi.

7 MAÇTA OYNADI

Çağlar, ara transfer döneminde geldiği Sarı-Lacivertliler'de 7 resmi maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. (Fanatik)

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Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için fedakarlığa hazır!
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