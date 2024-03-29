Carlos Vinicius: Attığım o gol için "Mitroglou golü" dediler...

VINICIUS'TAN MITROGLOU BENZETMESİ

2019 yılındaki şampiyonlukta Mitroglou'nun golünü G.Saray taraftarının Kasımpaşa maçı sonrasında kendisine anlatıldığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Kasımpaşa'ya attığım gol sonrası 'Mitroglou'nun golü' diye çok mesaj aldım. Ben de araştırıp bakmak durumunda kaldım. Onun şampiyonluk golü olduğunu gördüm. Umarım Kasımpaşa maçı şampiyonluğun habercisi olur ve benim golüm de o şekilde hatırlanır. Hep birlikte olmalıyız. Çok güçlü olduğumuzu gösterdik."



'BURUK BİZE NASIL DAVRANACAĞINI BİLİYOR'

Brezilyalı futbolcu, hocası hakkında da çarpıcı sözler söyledi: "Okan Buruk beraber çalışması kolay bir teknik adam. Bize nasıl davranacağını biliyor. İyi kalpli. İyi bir hoca olmanın birinci şartı iyi bir kalbe sahip olmak. Onun önderliğinde şampiyon olabiliriz."