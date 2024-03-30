Bayern Münih için Zidane-Ribery iddiası

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamıştı. Tuchel'in ardından Bayern'in gündemine Jürgen Klopp ve Xabi Alonso gibi isimler girmişti. Klopp'un teknik direktörlük kariyerine 1 yıl ara vereceğini açıklaması ve Xabi'nin Leverkusen'de devam kararı sonrası Bayern için yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Bild'in geçtiği habere göre Bayern Münih'in Teknik Direktör adayları arasında Zinedine Zidane da var. Haberde Zidane'ın yardımcılığını Franck Ribery'nin üstlenebileceği belirtildi. İkilinin Bayern için rüya gibi bir seçenek olduğu vurgulandı. Öte yandan Sky Sports muhabiri Florian Plettenberg, Zinedine Zidane haberlerini yalanladı. Haberde Zidane-Ribery ikilisinin Bayern'in gündeminde olmadığı aktarıldı.

SKY SPORTS: ADAYLAR DE ZERBİ VE NAGELSMANN

Yine haberde Alman devinin adaylarının Roberto De Zerbi ve Julian Nagelsmann olduğu dile getirildi. An itibarıyla Roberto De Zerbi Brighton'ı, Julian Nagelsmann ise Almanya Milli Takımı'nı çalıştırıyor.

