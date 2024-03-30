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Giriş Tarihi: 30.3.2024 22:59

Dev derbide kazanan Borussia Dortmund! Bayern Münih 10 yıl sonra ilki yaşadı

Dev derbide kazanan Borussia Dortmund! Bayern Münih 10 yıl sonra ilki yaşadı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 27. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Bayern Münih'i 2-0 yendi.

"Der Klassiker" (Klasik) olarak adlandırılan karşılaşmada Bayern Münih, Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.

Borussia Dortmund, 10. dakikada Karim Adeyemi ve 83. dakikada Julian Ryerson'un attığı gollerle 2-0'lık galibiyete ulaştı. Konuk takımda milli futbolcu Salih Özcan, 68. dakikada oyuna dahil oldu.

Üst üste 4. galibiyetini alan Borussia Dortmund, 53 puanla 4. sırada yer aldı. Dört hafta sonra kaybeden ve 60 puanda kalan lig ikincisi Bayern Münih'in lider Bayer Leverkusen ile arasındaki fark 13'e çıktı.

2013-14'TEN SONRA BİR İLK

Dortmund, Bayern'i deplasmanda en son 2013-14 sezonunda mağlup etmişti. Edin Terzic'in takımı 10 sene sonra ilk kez rakibi karşısında galip geldi.

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Dev derbide kazanan Borussia Dortmund! Bayern Münih 10 yıl sonra ilki yaşadı
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