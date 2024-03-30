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Giriş Tarihi: 30.3.2024 15:36

Juventus, Kenan Yıldız'a 10 numarayı verecek

Juventus, Kenan Yıldız’a 10 numarayı verecek

Juventus'ta Kenan Yıldız için sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan devi, 18 yaşındaki milli yıldızla yeni sözleşme imzalamayı ve 10 numaralı formayı vermeyi planlıyor.

Bayern Münih altyapısından Juventus U19'a 2022 Temmuz'da transfer olan Kenan Yıldız için, İtalyan devi yeni bir hazırlık içerisinde. 18 yaşında gösterdiği performansla kendine hayran bırakan Kenan Yıldız, A Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösterdi. Yıldızını her geçen gün daha çok parlatan Kenan Yıldız için Juventus harekete geçti.

Tuttosport'un haberine göre, Juventus sözleşmesi 2027'de sona erecek Kenan Yıldız ile yeni mukavele imzalamak istiyor. Juventus'un ayrıca 18 yaşındaki futbolcuya 10 numaralı formayı vereceği iddia edildi. Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla tüm kategorilerde toplam 28 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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Juventus, Kenan Yıldız'a 10 numarayı verecek
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