SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos’a 4.5 milyon Euro’luk ceza

2016 ve 2017 yıllarında Portekiz Milli Takımı'nın başında olan Fernando Santos, ülkesinde Vergi Dairesi tarafından bu yıllar arasında 'vergi kaçırdığı' gerekçesiyle dava edilmişti. Deneyimli çalıştırıcının, Vergi Dairesi'nin yaptığı suçlamaya ilişkin avukatları aracılığıyla gerçekleştirdiği itirazı reddedildi. Yüksek Mahkeme; Fernando Santos'un 2016 ve 2017 yılları arasında elde ettiği gelirin yüzde 80'ini haksız yere sakladığı iddiasını bir kez daha kabul edip; itirazı reddederek tecrübeli hocanın 4.5 milyon euro vergi ödemesine hükmetti.

TEMYİZE GEREK GÖRÜLMEDİ

Yüksek Mahkeme hakimleri, 69 yaşındaki teknik adamın avukatlarının gerçekleştirdiği savunmada temyiz için hiçbir neden olmadığına hükmetti. Bunun üzerine Tahkim Mahkemesi'nin 2022'de verdiği karar onaylandı. Tahkim Mahkemesi'nin 2022'de verdiği karar; Fernando Santos'un, Portekiz Futbol Federasyonu aracılığıyla bir şirketten maaş aldığı ve bu şekilde daha az vergi ödediği yönündeydi. O zamanlar Portekiz basınına konuşan Santos; durumun Federasyon ile kendi kurduğu FERMACOSA şirketi arasında bir hizmet modeli anlaşması yapmalarından kaynaklandığını savunmuştu.

"NE OLURSA KABUL EDECEĞİM"

Santos, davanın ilk ortaya çıktığı 2022'de, temyize başvurusundan önce Sport TV'ye durumla ilgili şu şekilde konuşmuştu; "Hala haklı olduğuma inanıyorum. Sonunda karar ne olursa olsun kabul edeceğim."

Portekiz basınına göre Fernando Santos, 2016 ve 2017 yılları arasında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yaklaşık olarak 10 milyon Euro aldı. Ancak tecrübeli çalıştırıcı; bu geliri, Vergi Dairesi'ne yıllık 60 bin Euro (aylık 5 bin Euro) olarak beyan etti.