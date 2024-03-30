SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Nelsson, Napoli ile anlaştı! İşte bonservis bedeli

Sezon başında Davinson Sanchez'in transfer edilmesiyle bir anda rotasyon oyuncusu olan Victor Nelsson, yaşanan sakatlıkların ardından kaptığı formayı bir daha bırakmamıştı. Etkileyici bir performans sergileyen Danimarkalı yıldız yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacak. Napoli'den Galatasaray'ın kasasına gönderilecek rakam da netleşti.

NAPOLİ'YLE ANLAŞTI

25 yaşındaki savunmacının son olarak görüştüğü ekiplerden İtalyan devi Napoli'yle el sıkıştığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi, daha önce başta Sevilla olmak üzere Nelsson'un "Evet" dediği kulüplerden gelen teklifleri beğenmeyerek geri çevirmişti. Napoli'nin henüz resmen Galatasaray'ın kapısını çalmadığı, ancak Nelsson'un yönetimle yaptığı son görüşmede artık kariyerini bir üst aşamaya taşımak üzere söz aldığı belirlendi.

ROTASYON TAMAM

Abdülkerim ve Sanchez'in uyumundan çok memnun olan Okan Buruk, Emin Bayram'ın geri dönüşü ve kadrosunda Kaan Ayhan'ın da bulunmasıyla stoper rotasyonunu tamamlamış olacak. Galatasaray'da Nelsson'un yeni takımı belli olu Anlaşma sağlandı, işte bonservis bedeli Galatasaray'ın Nelsson'un satışından bonservis beklentisi ise 15 milyon Euro civarında. Kulübe yakın kaynaklar, ayrılığın artık çok yakın olduğunu ifade ediyor. (Milliyet)