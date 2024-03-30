Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Zaniolo'nun son talibi Atletico
Giriş Tarihi: 30.3.2024 15:31

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Zaniolo'nun son talibi Atletico

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Zaniolo’nun son talibi Atletico

Galatasaray'ın yüksek bonservis beklentisi içerisinde olduğu Nicolo Zaniolo'ya son talip Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid oldu.

İtalya'ya geri dönmek istediğini belirten Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a teklifler gelmeye başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını son olarak Atletico Madrid çaldı. İtalyan yıldıza geldiği öğrenilen 18 milyon Euro'luk teklif için yönetim düşünme kararı aldı.

15 milyon Euro bonservis ile transfer edilen Zaniolo'dan sezon başında 5 milyon kiralama bedeli elde edilmişti. Okan Buruk'un geri dönmesi halinde kullanmayı düşündüğü 24 yaşındaki oyuncu için Juventus'un da kısa süre içinde kiralama teklifiyle Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar Zaniolo'yu bu kez tapusu ile vermeyi planlıyor. (Takvim)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Zaniolo'nun son talibi Atletico
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA