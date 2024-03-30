SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Zaniolo’nun son talibi Atletico

İtalya'ya geri dönmek istediğini belirten Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a teklifler gelmeye başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını son olarak Atletico Madrid çaldı. İtalyan yıldıza geldiği öğrenilen 18 milyon Euro'luk teklif için yönetim düşünme kararı aldı.

15 milyon Euro bonservis ile transfer edilen Zaniolo'dan sezon başında 5 milyon kiralama bedeli elde edilmişti. Okan Buruk'un geri dönmesi halinde kullanmayı düşündüğü 24 yaşındaki oyuncu için Juventus'un da kısa süre içinde kiralama teklifiyle Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar Zaniolo'yu bu kez tapusu ile vermeyi planlıyor. (Takvim)