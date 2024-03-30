Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye Brezilya’dan 2 yıldız: Lorran ve Rodriguinho...

Sarı-Lacivertli ekip, son yıllarda yıldız futbolcuları kadrosuna katarak hem Avrupa hem de Süper Lig için kapsamlı bir kadro kuruyor. Gelecek vadeden genç yıldızlarla dünyaca ünlü tecrübeli yıldızları bir araya getiren Fenerbahçe, oynadığı her turnuvada zirveye çıkmayı arzuluyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına erken başlayan Kanarya'ya Brezilya'dan 2 öneri geldi. Öte yandan Fenerbahçe, bir yönünü de Madrid'e çevirmiş durumda. Detaylar haberimizde...

TRANSFER POLİTİKASI BELLİ!

Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamasını yapıyor. Sezon öncesi birçok önemli yıldız ismi kadrosuna katan sarı - lacivertliler, bu transfer politikasına devre arasında da devam etti. Fenerbahçe, kış transfer döneminde Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadroya kattı.

SATIŞTAN DA GELİR HEDEFLENİYOR

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde ise gelecek vadeden ve bu sayede iyi bir bonservis ücretiyle satmayı planladığı Szyamanski'yi kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe bu sayede hem tecrübeli yıldızlarla sözleşme imzalarken hem de performansıyla dikkat çeken genç oyuncuları Avrupa devlerine satmanın planlarını yapıyor.

ÇAĞLAR İÇİN MADRID ÇIKARMASI!

Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak transfer eden Fenerbahçe, yıldız oyuncunun bonservisini almanın planlarını yapıyor. Bu doğrultuda yöneticilerin Madrid'e giderek Atletico Madrid yönetimiyle görüşme yapması bekleniyor.

6 ay için 2 milyon Euro'ya kiralanan yıldız oyuncu için İspanyol ekibi 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Çağlar da İstanbul'da kalmak isterken, sarı - lacivertli yönetimin istenen bonservis bedeli için pazarlık yapacağı iddia edildi.

KANARYA'YA GENÇ SAMBACI

Sarı-Lacivertliler'in gündemine milli arada flaş bir isim geldi. Genç ve potansiyelli isimleri renklerine bağlamayı hedefleyen Fenerbahçe'ye, scout ekipleri tarafından Lorran önerildi. Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'nun formasını giyen 17 yaşındaki on numaranın Avrupa'da forma giymeyi çok istediği öğrenildi. Kanarya'nın ise Lorran hakkında hazırlanan raporu inceleyeceği bildirildi.

LORRAN

BREZİLYA'DAN 2 YILDIZ BİRDEN!

Lorran'ın ardından Fenerbahçe'ye önerilen bir diğer isim de Rodriguinho oldu. Brezilya'da Sao Paulo forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonunda takımdan ayrılıp, Avrupa'ya yelken açmayı hedefliyor. Fenerbahçe'ye de önerilen genç futbolcu, birkaç takımla daha temaslarını sürdürüyor.

RODRIGUINHO