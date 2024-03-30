SON DAKİKA HABERLERİ: Çarpıcı Semih Kılıçsoy sözleri: Bu çocuk milli servet

ANCELOTTİ NE ZAMAN OYNATACAĞINI BİLİR!

Real Madrid'de fazla süre almadığı için İspanyol medyasında sürekli gündem olan milli futbolcu Arda Güler için aceleci davranmanın yanlış olacağını vurgulayan Biçer, "Bunlar 17-18 yaşında dünya çapında süper yetenek olsalar dahi henüz daha çocuklar, bunu unutmayalım. Zihinsel olgunluk olmadan yol almak zor. Yavaş yavaş bir yerlere getirilmeli. Arda'da izlenen yol, insanlar tepki gösterse de doğru. Fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmayan birisini 90 dakika oynatırsanız, o futbolcuyu kaybedersiniz. Ancelotti ne zaman oynatacağını bilir. Arda'ya şu an orada fiziksel ve psikolojik testler yapılıyor. Sonuçlarını kim biliyor da konuşuyor" diye konuştu.