Soru:
Ali Koç'un, takımı ligden çekme isteği veto yerse kalan 8 haftada yarış nasıl geçer? F.Bahçe'nin Soru: motivasyonu daha da artar mı, yoksa avantaj Galatasaray'da mı olur? Yorumunuz nedir?
LEVENT TÜZEMEN
Çekilmeyi F.Bahçeliler istemiyor
F.Bahçe
Başkanı Ali Koç ve yöneticileri ile İsmail Kartal ve öğrencileri ayrı telden çalıyor. Sahada görev yapanlar oynamak istiyor. Başkan ve ekibi ise ligden takımı çekmeye çalışıyor. Bence Ali Koç, çekilme kozunu kullanarak seçim öncesi genel kuruldan güvenoyu istiyor.
Ben Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini asla düşünmüyorum. Ayrıca üyeler çekilme konusunda ret oyu verirlerse şaşırmam. 117 yıllık bir kulübün şampiyonluk yarışı içinde olduğu bir dönemde çekilmesini hiçbir Fenerbahçeli istemez.
Eğer F.Bahçe lige devam ederse yarışın içinde olur. Sarı-lacivertlilerin çekilip çekilmemesi Galatasaray'ı hiç etkilemez. Çünkü başkan, yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar krizle uğraşmıyorlar. Tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumdalar. Kafa olarak Okan Buruk ve öğrencileri çok rahat. Fenerbahçeli futbolcular başkanın çekilme talebi yüzünden zihinsel olarak çok ciddi bir baskı altındalar.
Yarışa devam etseler bile bu baskıyı fazlasıyla hissedeceklerdir. Yarışa iki cepheden bakarsak Florya'da huzur var, Kadıköy'de huzursuzluk var.
ALİ GÜLTİKEN
Krizden tek vücut çıkarlar
Bu
istenmeyen ortamın, camialar üzerinde tabii ki etkisi olacaktır. Bunun ne yönde olacağına bakmak lazım. Fenerbahçe, Trabzon'da yaşananlar sonrasında camia olarak bir araya geldi. Kendi içlerinde tartışma olsa da dışarıda yaşanan böyle bir olay karşısında bir olayın camiayı birleştirdiğini görüyoruz.
Bu durumun hem psikolojik hem de saha tarafında F.Bahçe takımına pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Burada önemli olan takımın ligden çekilmesi sonucunda camiada oluşabilecek hayal kırıklıkları, zararların doğru şekilde analiz edilmesi ve bundan sonrası için bu sürecin takıma pozitif yönde dönüşünün sağlanması daha hayati bir durum teşkil ediyor. Sarı-lacivertliler, hoş olmayan bir durumdan, bir kriz sürecinden daha konsantrasyonu yüksek, tek vücut olmuş bir şekilde çıkabilir. Bunu daha güçlü bir enerjiye dönüştürebilir. Kendisi açısından doğru olan şeyin de bu yönde bir karar alınması gerektiğini düşünüyorum. İyi bir kadrosu var. Bu kadronun yapabileceklerine de müsaade etmek Fenerbahçe'yi daha kazançlı hale getirebilir.
GÜRCAN BİLGİÇ
Sistemi yıkmak için haykırış
F.Bahçe
bir yarışta, yönetimi ise başka bir mücadelede. Oyuncular ve teknik adamın demeçlerine bakınca geçirdikleri iyi sezonun ödülünü almak istiyorlar. Rekor puan topladılar, gol attılar, Avrupa'da finale gidiyorlar. Kalan maçları kazandıklarında şampiyonlar.
Maç öncesi ve sonrasındaki görüntüleri de pozitif. Trabzon'daki olaylarda kaçmak yerine birbirlerini savunmaya çalışmaları, arkada adam bırakmamaları ne kadar güçlü arkadaşlıkları olduklarını gösteriyor. Hepsi inanmış. Bunu Ali Koç da üyeler de görüyor. "Gerekirse çekiliriz"
söyleminin arkasında sisteme karşı olan mücadelenin "Küçükten büyüğe" yapılmasını kararlaştırdılar. Koç'un, "7 Nisan için organizasyon yapmayın" demesi bu yüzden. Kalan maçlarda hakemlere güvenmiyorlar. Sahada kazandıklarının ellerinden alınmasından çekiniyorlar. Devam etmek bir formül fakat geçen sezonlarda işe yaramadı. 2 Nisan'da camianın bir araya gelip hedefin şampiyonlukla beraber sistemi yıkamak olduğunu haykırması lazım. Taraftar kenetlendiğinde sahadaki oyuncular da en büyük avantajı kazanacaklar. Yarış eğer performansla olacaksa avantaj Fenerbahçe'nin.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Çekilme ihtimali sıfır
Sezonun
bu döneminde kritik şampiyonluk yarışında iki takımında ekstra bir motivasyona ihtiyacı olmadığı görüşündeyim. Zaten karşılıklı demeç savaşları sezon başından beri devam ediyor. Bunun en aza ineceği de hiç mümkün görülmüyor.
Fenerbahçe'nin salı günü olağanüstü kongresi var. Burada mutlaka bir takım kararlar alacaklardır. Başkan Ali Koç'un, Trabzon maçından sonra verdiği beyanatta "Olağanüstü kongre kararı alıyoruz, ligden de çekilebiliriz" dedi.
TRT Spor programında bana soruldu bu konu. "Fenerbahçe'nin ligden çekilebilme şansı var mı?"
diye Ben de şu cevabı verdim, "0 ihtimal" Böyle bir camiada böyle bir şeyin olmasının en ufak bir olasılığı yoktur. Şimdi gelelim ligin bundan sonraki bölümüne… Fenerbahçe'nin maç trafiği zorlu, Galatasaray ise hem fikstürü daha kolay hem Avrupa kulvarında yok. Ayrıca 2 puan da bir avantajı var. Bu tabii önemli bir şans bakalım iş son derbide mi netleşecek!