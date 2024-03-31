Çekilmeyi F.Bahçeliler istemiyor

Ali Koç'un, takımı ligden çekme isteği veto yerse kalan 8 haftada yarış nasıl geçer? F.Bahçe'nin Soru: motivasyonu daha da artar mı, yoksa avantaj Galatasaray'da mı olur? Yorumunuz nedir?Başkanı Ali Koç ve yöneticileri ile İsmail Kartal ve öğrencileri ayrı telden çalıyor. Sahada görev yapanlar oynamak istiyor. Başkan ve ekibi ise ligden takımı çekmeye çalışıyor.Ben Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini asla düşünmüyorum. Ayrıca üyeler çekilme konusunda ret oyu verirlerse şaşırmam.Eğer F.Bahçe lige devam ederse yarışın içinde olur. Sarı-lacivertlilerin çekilip çekilmemesi Galatasaray'ı hiç etkilemez. Çünkü başkan, yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar krizle uğraşmıyorlar. Tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumdalar.Yarışa devam etseler bile bu baskıyı fazlasıyla hissedeceklerdir.istenmeyen ortamın, camialar üzerinde tabii ki etkisi olacaktır. Bunun ne yönde olacağına bakmak lazım. Fenerbahçe, Trabzon'da yaşananlar sonrasında camia olarak bir araya geldi.Bu durumun hem psikolojik hem de saha tarafında F.Bahçe takımına pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Burada önemli olan takımın ligden çekilmesi sonucunda camiada oluşabilecek hayal kırıklıkları, zararların doğru şekilde analiz edilmesi ve bundan sonrası için bu sürecin takıma pozitif yönde dönüşünün sağlanması daha hayati bir durum teşkil ediyor. Sarı-lacivertliler, hoş olmayan bir durumdan, bir kriz sürecinden daha konsantrasyonu yüksek, tek vücut olmuş bir şekilde çıkabilir. Bunu daha güçlü bir enerjiye dönüştürebilir. Kendisi açısından doğru olan şeyin de bu yönde bir karar alınması gerektiğini düşünüyorum. İyi bir kadrosu var.bir yarışta, yönetimi ise başka bir mücadelede. Oyuncular ve teknik adamın demeçlerine bakınca geçirdikleri iyi sezonun ödülünü almak istiyorlar. Rekor puan topladılar, gol attılar, Avrupa'da finale gidiyorlar.Maç öncesi ve sonrasındaki görüntüleri de pozitif. Trabzon'daki olaylarda kaçmak yerine birbirlerini savunmaya çalışmaları, arkada adam bırakmamaları ne kadar güçlü arkadaşlıkları olduklarını gösteriyor. Hepsi inanmış. Bunu Ali Koç da üyeler de görüyor.söyleminin arkasında sisteme karşı olan mücadelenin "Küçükten büyüğe" yapılmasını kararlaştırdılar. Koç'un, "7 Nisan için organizasyon yapmayın" demesi bu yüzden. Kalan maçlarda hakemlere güvenmiyorlar. Sahada kazandıklarının ellerinden alınmasından çekiniyorlar. Devam etmek bir formül fakat geçen sezonlarda işe yaramadı. 2 Nisan'da camianın bir araya gelip hedefin şampiyonlukla beraber sistemi yıkamak olduğunu haykırması lazım. Taraftar kenetlendiğinde sahadaki oyuncular da en büyük avantajı kazanacaklar.bu döneminde kritik şampiyonluk yarışında iki takımında ekstra bir motivasyona ihtiyacı olmadığı görüşündeyim.Fenerbahçe'nin salı günü olağanüstü kongresi var. Burada mutlaka bir takım kararlar alacaklardır.TRT Spor programında bana soruldu bu konu.diye Ben de şu cevabı verdim, "0 ihtimal" Böyle bir camiada böyle bir şeyin olmasının en ufak bir olasılığı yoktur. Şimdi gelelim ligin bundan sonraki bölümüne…