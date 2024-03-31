Eddie Howe'dan Tonali itirafı: "Bahis bağımlısı"

"O BİR BAHİS BAĞIMLISI"

Tonali'nin bir bahis bağımlısı olduğunu söyleyen Howe, "Tonali bir bahis bağımlısı ve İtalya'dan İngiltere'ye geldiğinde de bu hastalığı devam etti. İnsanlar olaya bu şekilde bakmalı. Onu cezalandırmaktansa tedavisine yardımcı olmaya odaklanmalıyız. Tüm oyuncularımızı korumamız gerekiyor. Bu sadece Tonali'nin sorunu değil ve tüm toplumu ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.