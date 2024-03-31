Eddie Howe'dan Tonali itirafı: "Bahis bağımlısı"

Newcastle United'ın Milan'dan büyük umutlarla transfer ettiği Sandro Tonali, bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alınmış ve daha sonra futboldan men ceza almıştı. İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 10 aylık men cezası alan Tonali'nin farklı cezalar da alabileceği ifade edilirken, hocası Howe oyuncusunun yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.
"TONALİ ÇOK ACI ÇEKTİ"
Sandro Tonali'nin yaşananlardan dolayı büyük bir acı çektiğini ifade eden Eddie Howe, "Bu süreçte çok acı çekti, yardım istedi, çok dürüst davrandı, bir sorunu olduğunu kabul etti. Bence kariyerine bu süreçten büyük dersler çıkartarak devam etmeli. Yaşadığı problemlerle başa çıkmak için İtalya ve İngiltere'de düzenli toplantılar yapıyor" açıklamasını yaptı.
"O BİR BAHİS BAĞIMLISI"
Tonali'nin bir bahis bağımlısı olduğunu söyleyen Howe, "Tonali bir bahis bağımlısı ve İtalya'dan İngiltere'ye geldiğinde de bu hastalığı devam etti. İnsanlar olaya bu şekilde bakmalı. Onu cezalandırmaktansa tedavisine yardımcı olmaya odaklanmalıyız. Tüm oyuncularımızı korumamız gerekiyor. Bu sadece Tonali'nin sorunu değil ve tüm toplumu ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.