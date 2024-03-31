Milan, Fiorentina engelini Loftus-Cheek ve Leao ile geçti! Üst üste 4. galibiyet...

İtalya Serie A 30. haftasında Milan, deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada ikinci yarı çok hızlı başladı.

İkinci yarıya çok hızlı başlayan Milan, 47. dakikada Loftus-Cheek ile 0-1 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Fiorentina, Duncan ile skoru 1-1'e getirdi. Milan, 53. dakikada yakaladığı kontra atakta golcüsü Leao ile skoru 1-2'ye getirdi. Bu dakikadan sonra tempo düşerken karşılaşmada da gol sesi çıkmadı ve Milan sahadan 1-2 galip ayrıldı.