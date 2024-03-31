Milan, Fiorentina engelini Loftus-Cheek ve Leao ile geçti! Üst üste 4. galibiyet...

İtalya Serie A 30. haftasında Milan, deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada ikinci yarı çok hızlı başladı.
İkinci yarıya çok hızlı başlayan Milan, 47. dakikada Loftus-Cheek ile 0-1 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Fiorentina, Duncan ile skoru 1-1'e getirdi. Milan, 53. dakikada yakaladığı kontra atakta golcüsü Leao ile skoru 1-2'ye getirdi. Bu dakikadan sonra tempo düşerken karşılaşmada da gol sesi çıkmadı ve Milan sahadan 1-2 galip ayrıldı.
Milan'ın 76. dakikada Musah ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
MILAN SERİYE DEVAM ETTİ
Şampiyonlar Ligi için büyük bir avantaj elde eden Milan bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Ayrıca son 5 maçta mağlup olmadı. Fiorentina ise ligde 4 maç sonra mağlup oldu.