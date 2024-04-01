Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına'ya sürpriz öneri! "Hummels’i getirelim"

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını başlatan Trabzonspor, stoper takviyesi için Fluminense'de kiralık olarak forma giyen Marlon Santos'u listesine almıştı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Shakhtar Donetsk ile görüşecek olan bordo-mavililerde yeni bir isim gündeme geldi. Karadeniz ekibine, menajerler aracılığıyla Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mats Hummels önerildi. 35 yaşındaki futbolcunun tecrübesine vurgu yapılırken, uygun maliyetle anlaşmanın sağlanabileceği kaydedildi.



NURİ ŞAHİN İLE GÖRÜŞÜP KARAR VERECEK



Ayrıca aynı takımdan 34 yaşındaki Alman 10 numara Marco Reus'un ismi de masaya geldi. Sezon sonunda serbest kalacak iki oyuncu için de değerlendirmeyi teknik direktör Abdullah Avcı'nın yapacağı kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Dortmund'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Nuri Şahin ile fikir alışverişi yaptıktan sonra kararını vereceği gelen haberler arasında.



DÜNYA KUPASI'NI KALDIRDI



Kariyeri boyunca Bayern Münih ve Borussia Dortmund formaları giyen Hummels, 17 kupa aldı. 2014'te Almanya ile Dünya Şampiyonluğu yaşayan 1.91 boyundaki stoper, 6 kez Almanya şampiyonluğu, 6 kez Almanya Süper Kupa, 3 kez Almanya Kupası ve 1 defa da Almanya ile U21 Avrupa zaferi elde etti.



BÜYÜK OPERASYON



Sezon sonunda kiralıktan dönecek isimlerle 13 yabancısı olacak Trabzonspor'da bu isimlerden neredeyse yarısıyla yolların ayrılması düşünülüyor. Eldeki isimlerden Benkovic zaten kiralık. Pepe ise 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Bu 2 futbolcunun yanı sıra Fountas planlamada yer almıyor. Farklı takımlara kiralanan Gomez, Kourbelis, Teklic ve Lahtimi de Abdullah Avcı'nın kafasındaki kadroda yok. Stoperde Denswil ile Fernandez'den birini göndermeyi planlayan bordo-mavili ekipte, kiralık oynayan Onuachu'nun durumu ise 10 milyon Euro'nun üstünde olması beklenen bonservisi nedeniyle belirsizliğini koruyor.