Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den Romelu Lukaku hamlesi! Flaş Mourinho detayı...

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'la nefes nefese şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe, şimdiden Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak için kolları sıvadı.

Sarı-lacivertliler, özellikle hücum hattını takviye etmek amacıyla dünya yıldızlarını radarına aldı.

38 yaşındaki Edin Dzeko'ya alternatif olacak isimler üzerinde duran Fenerbahçe yönetimi, diğer golcü Batshuayi'nin de ilk 11'de düşünülmemesi üzerine bonservisi Chelsea'de bulunan ve Roma'da kiralık oynayan Romelu Lukaku'yu listesine aldı.

JOSE'NİN ÖĞRENCİSİ

2 Nisan'da lige devam kararı alınırsa, Lukaku için tüm şartlar zorlanacak. İtalyanlar, şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılması halinde takımın başına Jose Mourinho'nun getirileceğini iddia etmişti.



BİRLİKTE Mİ GELECEKLER?

Jose'nin eski öğrencisine yönelinmesi de Fenerbahçe adına bu iddiaları doğrular nitelikte... Lukaku ve Jose, daha önce Chelsea, Manchester United ve Roma'da birlikte çalıştı.

DZEKO'DA AYRILIK MUHTEMEL

Lukaku'nun listenin ilk sırasına yazılmasının ana nedenlerinden biri de sezon sonunda Dzeko'nun Al Hilal'e gidebilecek olması...



Romelu Lukaku bu sezon kiralık olarak forma giydiği Roma'da 37 maça çıktı. Belçikalı forvet, 18 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Lukaku'nun Chelsea ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 30 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro. (Takvim)