Fenerbahçe Olağanüstü Kurul Toplantısı | CANLI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör İsmail Kartal ve oyuncular, olağanüstü genel kurul toplantısı için stada geldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde alınan karar gereği olağanüstü genel kurul toplantısı, Ülker Stadyumu'nda yapılıyor. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri; Teknik Direktör İsmail Kartal ile oyuncular Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'yla birlikte stada geldi. Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerlerini alan kongre üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.



Üyeler, İsmail Kartal'a da uzun süre tezahüratta bulundu. Bugünkü toplantıda, son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımı'nın Süper Lig'den çekilmesi dahil konular görüşülecek.

TARAFTARLAR KARARIN ARKASINDA

Fenerbahçeli taraftarlar, bugün gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesinde yönetimin alacağı her kararın arkasında duracaklarını belirtti. Taraftarlar, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına kesinlikle çıkılmaması yönünde görüş belirtirken, Fenerbahçeli oyuncuların PFDK'ya sevk edilmesini ise doğru bulmadıklarını ifade etti.

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, bugün saat 17.00'de Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Tarihi kongreye kısa bir süre kala Fenerbahçeli taraftarlar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) alınabilecek olası kararlarla alakalı olarak görüşlerini belirtti. Taraftarlardan bir kısmı Süper Lig'de bu sezonu tamamlamanın doğru olduğunu söylerken, bir kısmı ise çekilme kararı alınması gerektiğini vurguladı.

"SÜPER KUPA MAÇINA KESİNLİKLE ÇIKILMAMALI"

Fenerbahçeli taraftarlar, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçına ise kesinlikle çıkılmaması yönünde görüşlerini bildirdi. Bir taraftar ise Fenerbahçe'nin herhangi bir mücadeleden tarih boyunca kaçmadığını ve bu sebepten dolayı Süper Kupa maçına çıkılması gerektiğini söyledi.

"PFDK SEVKLERİ DOĞRU DEĞİLDİ"

Taraftarlar, Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın PFDK'ya sevk edilmesini ise doğru bulmadıklarını söyledi. Oyuncuların, kendilerini savunmak için böyle bir eylemde bulunduğunu ifade eden taraftarlar, sevkleri 'saçma' olarak nitelendirdi.

SADETTİN SARAN DA KONGREYE GİRİŞ YAPTI

Bu arada Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adayı Sadettin Saran da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı Ülker Stadyumu'na giriş yaptı. Saran, girişte yaptığı kısa açıklamada, "Bugün tarihi bir gün. Önemli olan Fenerbahçe" dedi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR ERKEN SAATTE GELDİ

Ülker Stadyumu'nun kapılarının 17.00'den itibaren açılacağının duyurulmasına rağmen Sarı-laciverti taraftarlar erken saatte stada akın ettiler. Taraftarlar tribündeki yerlerini almaya başlarken, 'maraton tribünü' adı verilen kısımda konuşmalar için platform kuruldu ve dev bir Fenerbahçe bayrağı maraton tribününe asıldı. Taraftarlara girişte iftarlık paketler dağıtıldı.