Son dakika: Lider Galatasaray, Süper Lig’e geri dönüyor! Hatayspor maçında 11’ler belli oldu

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.

HATAYSPOR: Erce, Kerim, Maksimovic, Burak, Ghoulam, Boudjema, Massagna, Rivas, Pedro, Dele Bashiru, Strandberg.

Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Atakaş Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.