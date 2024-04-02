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Giriş Tarihi: 2.4.2024 19:14 Son Güncelleme: 2.4.2024 19:15

Son dakika: Lider Galatasaray, Süper Lig'e geri dönüyor! Hatayspor maçında 11'ler belli oldu

Son dakika: Lider Galatasaray, Süper Lig’e geri dönüyor! Hatayspor maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig, milli aranın ardından geri döndü. Lider Galatasaray, 31. hafta maçında Hatayspor'u sahasında konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak olan zorlu mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.

HATAYSPOR: Erce, Kerim, Maksimovic, Burak, Ghoulam, Boudjema, Massagna, Rivas, Pedro, Dele Bashiru, Strandberg.

Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Atakaş Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.

EVİNDE BU SEZON 15'TE 15 YAPTI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı bütün maçlarda galibiyet elde etti.

RAMS Park'ta oynadığı 15 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

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Son dakika: Lider Galatasaray, Süper Lig'e geri dönüyor! Hatayspor maçında 11'ler belli oldu
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