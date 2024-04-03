Bandırmaspor’dan Altay’a gol yağmuru!

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Altay, konuk ettiği Bandırmaspor'a 6-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğancan Davas'ın vuruşunda kaleciden seken top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
49. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında arka direkte Doğancan Davas kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
51. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Dijitte kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-0
57. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ taraftan kullandığı köşe atışında top doğrudan ağlara gitti. 3-0
61. dakikada ceza sahasında topla buluşan Berişbek'in sağ köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
76. dakikada sağdan gelişen atakta Jozefzoon'un pasında topla buluşan Doğancan düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 5-0
83. dakikada Özgür'ün müdahalesiyle ceza sahası içinde Jozefzoon yerde kaldı ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Badji, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 6-0