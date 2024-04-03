Bandırmaspor’dan Altay’a gol yağmuru!

61. dakikada ceza sahasında topla buluşan Berişbek'in sağ köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

76. dakikada sağdan gelişen atakta Jozefzoon'un pasında topla buluşan Doğancan düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 5-0

83. dakikada Özgür'ün müdahalesiyle ceza sahası içinde Jozefzoon yerde kaldı ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Badji, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 6-0