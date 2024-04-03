İsmail Kartal'dan Süper Kupa sözleri! "Samandıra'ya gelip bizimle konuştu"

SÜPER KUPA İÇİN FLAŞ SÖZLER

Süper Kupa müsabakasına 19 yaş altı takımıyla çıkılması kararı hakkında konuşan Kartal, şöyle devam etti:

"Başkanımız ve yöneticilerimiz Samandıra'ya gelip bizimle konuştu. Yaşananlar ortada. Maçın ertelenmesini istedik. Avrupa maçı oynayacağız. Tehir için zaman varken bizi sıkıştırıyorlar. Biz de başkan ve yöneticilerimizle yaptığımız toplantıda kendi düşüncelerimizi aktardık. Bundan sonraki kararları yöneticilerimiz alacak. Ne karar alırlarsa biz de onu uygulayacağız."

İsmail Kartal, 19 yaş altı takımını bu hafta çalıştırıp çalıştırmayacağıyla ilgili olarak da "Henüz net bir durum yok." cevabını verdi.

Fenerbahçe'de üçüncü dönemi olduğunu, göreve her geldiği dönemde çeşitli olaylarla karşılaştığını söyleyen Kartal, "Kriz yönete yönete, nasıl yöneteceğimi çok iyi öğrendim. Son 2, 3 günde önemli konular vardı, bu krizleri de yönettik. Oyuncuların hepsini bir araya toplayarak motivasyonu yükselttik. Bu akşam taraftarlarımıza, camiamıza takımın nasıl oynayabildiğini, güçlü oyundan taviz vermeden yola devam etmemiz gerektiğini anlattım. Bu akşam da çok güçlü oyunumuzu oynayarak yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.