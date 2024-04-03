Kasımpaşa, Kayserispor’u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Mondihome Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki müsabakayı 2-0 Kasımpaşa kazandı.
Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nuno Da Costa ve 56. dakikada Haris Hajradinovic kaydetti.
Ev sahibi ekipte Kartal Kayra Yılmaz, karşılaşmanın 38. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Kasımpaşa, bu galibiyetle puanını 46'ya yükseltti.
3 puan hasreti 4 maça çıkan Kayseri tensilcisi ise 36 puanda kaldı.