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Giriş Tarihi: 3.4.2024 10:56

Napoli'nin hoca adayları arasında tanıdık bir isim! Süper Lig'de görev yapmıştı...

Napoli’nin hoca adayları arasında tanıdık bir isim! Süper Lig’de görev yapmıştı...

İtalya Serie A'da Napoli, sezon sonunda takımın başına Antonio Conte'yi getirmeyi planlıyor. Napoli'de Conte'yle anlaşılamaması halinde ise listede 4 isim yer alıyor. Bir dönem Süper Lig'de görev yapan isim de listede.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Tottenham'dan ayrılıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Conte için Napoli yönetiminin ısrarcı olduğu ve transfer bütçesinde geniş bir imkan sunacağı kaydedildi.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in Conte'yi takımın başına getirmeyi çok istediği ve transferde tam yetki vermeyi düşündüğü ifade edildi.

Napoli'nin Antonio Conte ile anlaşamaması halinde ise listesindeki diğer isimlere yöneleceği belirtildi.

Haberde Fiorentina'dan Vincenzo Italiono, Nice'den Francesco Fariolo ve Monza'dan Raffaele Palladiona'nın Napoli'nin listesinde yer aldığı ifade edildi.

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Napoli'nin hoca adayları arasında tanıdık bir isim! Süper Lig'de görev yapmıştı...
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