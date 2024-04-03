Napoli’nin hoca adayları arasında tanıdık bir isim! Süper Lig’de görev yapmıştı...

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Tottenham'dan ayrılıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Conte için Napoli yönetiminin ısrarcı olduğu ve transfer bütçesinde geniş bir imkan sunacağı kaydedildi.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in Conte'yi takımın başına getirmeyi çok istediği ve transferde tam yetki vermeyi düşündüğü ifade edildi.

Napoli'nin Antonio Conte ile anlaşamaması halinde ise listesindeki diğer isimlere yöneleceği belirtildi.

Haberde Fiorentina'dan Vincenzo Italiono, Nice'den Francesco Fariolo ve Monza'dan Raffaele Palladiona'nın Napoli'nin listesinde yer aldığı ifade edildi.