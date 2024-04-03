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Giriş Tarihi: 3.4.2024 17:13

Ne Tuzlaspor ne Ümraniyespor güldü

AA
Ne Tuzlaspor ne Ümraniyespor güldü

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yapılan maçta Tuzlaspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Tuzlaspor ligde puanını 28'e, Ümraniyespor ise 34'e yükseltti.

Tuzlaspor 1 - 1 Ümraniyespor

Stat: Pendik
Hakemler: Fatih Tokail, Şenol Bektaş, Emre Doğu

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mehmet Zahit Çınar (Dk. 71 Sadık Baş), Gökhan Akkan, Hasanalizada, Çağrı Giritlioğlu, Tidiany (Dk. 71 Stankovski), Mahamadou Ba, Muhammed Akarslan (Dk. 71 Hikmet Çiftçi), Togui, Umar (Dk. 71 Novikovas), Mamba (Dk. 84 Ahmethan Köse)
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu, Diniyev (Dk. 90+4 Hasan Ayaroğlu), Onur Ayık (Dk. 82 Emre Demir), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 46 Muhammed Mert), Atalay Babacan (Dk. 74 Melih Okutan), Saponjic (Dk. 82 Emrecan Bulut)

Goller: Dk. 1 Onur Ayık (Ümraniyespor), Dk. 45+2 Mamba (Penaltıdan) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 34 Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Dk. 39 Mehmet Zahit Çınar (Tuzlaspor)

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Ne Tuzlaspor ne Ümraniyespor güldü
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