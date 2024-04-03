SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’ta gündem kiralık futbolcular

Javi Montero sezon başında Portekiz ekibi Arouca'ya, Ajdin Hasic Bosna Hersek takımı FK Sarajevo'ya kiralanmıştı. Devre arasında ise Valentin Rosier köklü Fransız kulübü Nice'e, Jean Onana da Ligue 1'in en önemli ekiplerinden Marsilya'ya kiralık gönderilmişti.

Sakatlıktan çıkan Rosier son 3 maçta kadroda yer almadı. Onana da son dönemde gözden düştü. Kamerunlu oyuncu son 2 maçta kadroya yazılmadı.

Satış opsiyonlarıyla birlikte kiralanan Rosier ve Onana'nın takımlarında forma bulmakta zorlanmaları Beşiktaş'ı endişelendiriyor. Bu futbolcuları satarak kaynak oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar, Rosier ve Onana'nın yeniden form tutmasını bekliyor.

Montero, Arouca'da düzenli oynuyor. İspanyol stoperin Beşiktaş'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. FK Sarajevo'da top koşturan Hasic'in de 1 yıl daha mukavelesi var. Bosna Hersek kulübünde 23 maçta 8 gol, 4 asiste imza atan 21 yaşındaki futbolcu cazip bir teklif gelirse diğer kiralıklar gibi elden çıkarılacak.

Yabancı oyuncu kadrosunu yeniden yapılandıracak olan yönetim, yaz döneminde ayrılacak isimlerin durumuna göre önemli takviyeler gerçekleştirecek. (Milliyet)