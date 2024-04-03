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Giriş Tarihi: 3.4.2024 18:31 Son Güncelleme: 3.4.2024 18:57

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı! "U19 takımıyla gideceğiz"

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Süper Kupa kararı! U19 takımıyla gideceğiz

Son dakika haberi: Fenerbahçe yönetimi, Süper Kupa ile ilgili aldığı kararı açıkladı. Sarı lacivertlilerin başkan vekili Erol Bilecik, "U19 takımıyla Süper Kupa maçına çıkma kararı aldık. Şanlıurfa'ya U19 takımıyla gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanması planlanan Süper Kupa finaliyle ilgili kararını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde başkanvekili ve kulüp sözcüsü Erol Bilecik, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için U19 takımıyla Şanlıurfa'ya gideceğini duyurdu.

"U19 TAKIMIYLA ÇIKACAĞIZ"

Bilecik yaptığı açıklamada, "Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Süper kupa, uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımı ile çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı! "U19 takımıyla gideceğiz"
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