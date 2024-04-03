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Giriş Tarihi: 3.4.2024 11:02 Son Güncelleme: 3.4.2024 11:20

Vincent Aboubakar'ın yeni rotası belli oluyor! 3 talip birden...

Vincent Aboubakar’ın yeni rotası belli oluyor! 3 talip birden...

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, gelecek sezon siyah-beyazlı ekipte olmayacak. Birçok talibi bulunan yıldız ismin yeni rotası belli oluyor.

Beşiktaş'ın yıldız ismi Vincent Aboubakar, sezon sonunda takımdan ayrılmanın planlarını yapıyor. Bu sezon Siyah-Beyazlı ekipte beklentilerin altında kalan Kamerunlu golcünün sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kamerunlu yıldıza 3 talibin olduğu ortaya çıktı. 32 yaşındaki Aboubakar ile ilgilenen kulüpler ise Marsilya, Lens ve Rennes... Fransız basını, Kamerunlu yıldızın kesin olarak gelecek sezon Ligue 1'de oynayacağını iddia etti.

Aboubakar'ın yeni kulübünden tek şartı Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 3.5 milyon Euro... (Milliyet)

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Vincent Aboubakar'ın yeni rotası belli oluyor! 3 talip birden...
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