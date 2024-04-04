Samsunspor ile Pendikspor’dan sessiz 90 dakika! Karadeniz’de puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 31'inci haftasında Samsunspor, sahasında konuk ettiği Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada savunma arkasına sarkan Mouandlmadji, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
16'ncı dakikada gelişen Pendikspor atağında Halil Akbunar'ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruşu kaleci Okan uzanarak kornere tokatladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
50'nci dakikada Olivier Ntcham'ın ceza sahası içine çevirdiği topa Benasser kafayla vurdu. Kaleci Erdem Canpolat topu son anda kurtardı.
53'üncü dakikada Umut Nayir'in ara pasında ceza sahası içine giren Halil Akbunar'ın şutunu kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.
64'üncü dakikada gelişen Samsunspor atağında Carlo Holse'nin şutu önce kaleciden sonra da direkten döndü.
Karşılaşma 0-0 berabere kaldı.