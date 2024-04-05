7 gollü çılgın maç! Chelsea, Manchester United’i 90+11’de yıktı

Premier Lig'de 31. hafta maçında Chelsea ile Manchester United karşılaştı. Mücadelede 2-0 öne geçen Chelsea, rakibine engel olamadı. Manchester United inanılmaz bir geri dönüşle maçı 3-2 öne geçti.

Chelsea, 4. dakikada Gallagher ve 19. dakikada Palmer ile 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Manchester United ise 34. dakikada Garnacho ve 39. dakikada Fernandes ile ilk yarı bitmeden skoru 2-2'ye getirdi.

67. dakikada maçtaki ikinci golünü bulan Garnacho takımını öne geçirdi. Chelsea, uzatmanın son dakikalarında penaltı kazandı. Topun başına geçen Cole Palmer 90+10. dakikada ikinci kez penaltı noktasından golü buldu. Sadece bir dakika sonra bir gol daha bulan Cole Palmer, gecenin kahramanı oldu ve skoru tayin etti.

Bu sonuçla birlikte Manchester United, 48 puanla 6. sırada yer aldı. Chelsea ise 43 puanla 10. sırada yer aldı.