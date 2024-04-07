SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk’un yeni dinamo: Raphael Onyedika

Galatasaray, sezon sonunda birçok oyuncusuyla vedalaşacak. Sarı-Kırmızılı ekip, aynı zamanda kadroya genç ve dinamik oyuncuları katmayı da hedefliyor. Cimbom bu planlamaları yaparken Belçika'dan flaş bir iddia geldi.

Het Laatste Nieuws'in haberine göre; Galatasaray, Club Brugge'dan Raphael Onyedika'yı kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncu için sarı-kırmızılı ekibin harekete geçtiği bildirildi. Brugge'un ise Nijeryalı futbolcu için 10 ile 15 milyon Euro arası bonservis talep ettiği öğrenildi. Onyedika'nın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. Bu sezon 38 maça çıkan genç orta saha bu müsabakalarda 1 gol ve 2 asist yaptı. (Fotomaç)