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Giriş Tarihi: 7.4.2024 16:15

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un yeni dinamo: Raphael Onyedika

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk’un yeni dinamo: Raphael Onyedika

Süper Lig devlerinden Galatasaray gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı. Bu anlamda sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Cimbom'un transfer listesinde yer alan o çok yönlü oyuncu sarı-kırmızılılara katılması halinde teknik direktör Okan Buruk'un yeni dinamosu olacak.

Galatasaray, sezon sonunda birçok oyuncusuyla vedalaşacak. Sarı-Kırmızılı ekip, aynı zamanda kadroya genç ve dinamik oyuncuları katmayı da hedefliyor. Cimbom bu planlamaları yaparken Belçika'dan flaş bir iddia geldi.

Het Laatste Nieuws'in haberine göre; Galatasaray, Club Brugge'dan Raphael Onyedika'yı kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncu için sarı-kırmızılı ekibin harekete geçtiği bildirildi. Brugge'un ise Nijeryalı futbolcu için 10 ile 15 milyon Euro arası bonservis talep ettiği öğrenildi. Onyedika'nın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. Bu sezon 38 maça çıkan genç orta saha bu müsabakalarda 1 gol ve 2 asist yaptı. (Fotomaç)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un yeni dinamo: Raphael Onyedika
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